شكرا لقرائتكم خبر عن إيكاردي يسعى لإنهاء الصيام التهديفي أمام بارما بالكالتشيو والان مع التفاصيل

الخليج 365- يهدف الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب انتر ميلان لكسر حالة النحس التي تلازمه في الدوري الإيطالي عندما يواجه بارما مساء اليوم بالجولة 23 من الدوري الإيطالي.

ويعاني إيكاردي من حالة صيام تهديفي منذ شهر ديسمبر الماضي عندما سجل ركلة جزاء أمام أودينيزي، وتعد هذه المرة الأولى منذ الانضمام للانتر عام 2013 التي يفشل فيها الأرجنتيني في التسجيل 6 جولات على التوالي.

والأكثر إثارة للقلق عو عدم تسجيله أي هدف من اللعب المفتوح منذ شهر أكتوبر الماضي أمام لاتسيو، حيث تمكن بعدها من التسجيل من ركلة جزاء وضربة رأسية.