شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي مدريد.. ماذا تغيير في الريال واتلتيكو منذ مواجهة الدور الاول ؟ والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستضيف اتلتيكو مدريد اليوم السبت ضيفه فريق نادي ريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم في الوقت الذي يحتل فيه الروخيبلانكوس المركز الثاني برصيد 44 بفارق بنقطتين على الريال الثالث.

وكانت مباراة الدور الاول بين الفريقين قد إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف يوم التاسع والعشرين من سبتمبر 2018 على ملعب سانتياجو بيرنابيو وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على أبرز اللمحات التي تغيرت في الفريقين منذ مواجهة الدور الاول والتي جاءت كالآتي :-

تغيير لوبيتيجي وقدوم سولاري

أولى التغييرات التي حدثت منذ كلاسيكو الدور الأول رحيل جولين لوبيتيجي الذي تمت إقالته من منصبه بعد الخسارة الكبيرة امام برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف لتقام مباراة اليوم بقيادة فنية جديدة للارجنتيني سولاري الذي نجح في إعادة الريال للمكانة الصحيحة وتحقيق أكثر من إنتصار.

في الوقت الذي يحافظ فيه الارجنتيني دييجو سيميوني على منصبه كمدير فني لفريق العاصمة الاسبانية على الرغم من تذبذب النتائج في المباريات الاخيرة إلا أن الإدارة تثق في قدرات سيميوني القادر على قيادة الفريق بعيداً في منافسات الدوري ودوري الأبطال بعد توديع كأس الملك من دور ال16 على يد جيرونا.

جدول ترتيب الدوري الاسباني

قبل مباراة اليوم السبت يحتل اتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 44 فيما يحتل الريال المركز الثالث برصيد 42 الامر الذي تغيير بعد مباراة الدور الاول التي كان يحتل فيها الريال المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق الاهداف عن برشلونة المتصدر وقتها بينما كان الروخيبلانكوس يحتلون المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

خطط اللعب

لم تتغير الطريقة التي لعب بها سيميوني مباراة الدور الاول ومازال يفضل طريقة 4-4-2 التقليدية في ظل إصابة القاطرة الاسبانية دييجو كوستا الذي عوضه الفارو موراتا قادماً من تشيلسي الأنجليزي بجانب الفرنسي أنطوان جريزمان كثنائي هجومي.

في الوقت الذي تغيرت فيه طريقة لعب الريال بعد أن كان لوبيتيجي يلعب 4-3-2-1 لجأ سولاري للإعتماد على طريقة 4-3-3 وتتغير تلك الطريقة على حسب سير المباريات.

الخط الهجومي في الفريقين

ظهرت بعض التغييرات على خط هجوم الريال واتلتيكو منذ لقاء الدور الاول وحتى الآن فبعد أن شارك الديربي السلبي جاريث بيل وماركو اسينسيو وكريم بنزيما أصبح سولاري مؤخراً يفضل لوكاس فاسيكز وفينيسيوس جونيور مع الفرنسي كريم بنزيما.

في الوقت الذي يحل موراتا محل دييجوكوستا مع وجود الفرنسي الآخر انطوان جريزمان وذلك لهز شباك تيبوا كورتوا والفوز بالديربي والتمسك بالمركز الثاني لزيادة الضغط على برشلونة المتصدر.