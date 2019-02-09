انت الان تتابع بسبب تركي آل الشيخ.. الأهلي يقاطع البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ الذي عقده صباح اليوم، السبت، لمناقشة ما شهده اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية ظهر الأربعاء الماضي، من انتهاك اللوائح وعصف للأخلاقيات والمبادئ الأوليمبية، برئاسة محمود الخطيب، مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم، بحق مجلس إدارة الأهلي، الممثل الشرعي للنادي وأعضائه وجماهيره، الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والاحترام المتبادل.

وعقد الأهلي اجتماعا طارئا صباح اليوم، السبت، بعد أحداث اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري المصري الممتاز، التي على أثرها انسحب خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، من الاجتماع الذي حضره نيابة عن محمود الخطيب رئيس النادي، اعتراضًا على حضور رئيس الزمالك. وحاول مسئولو اتحاد الكرة تهدئة خالد مرتجي