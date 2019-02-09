انت الان تتابع رسميًا.. الأهلي يقاطع اجتماعات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٩ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
قرر مجلس إدارة الأهلي، في اجتماعه الطارئ الذي جرى صباح اليوم السبت، برئاسة محمود الخطيب، عدم المشاركة في أي اجتماعات رسمية أو ودية للاتحاد المصري لكرة القدم، موضحًا أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم و«فيفا» والميثاق الأوليمبي، هي الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفة. وجاء ذلك بسبب انتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والسماح لرئيس الزمالك «الموقوف قانونًا» بحضور اجتماع رؤساء الأندية وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك، بحق النادي الأهلي.
كما أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، شكوى رسمية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) ضد رئيس نادي الزمالك، تضمنت التأكيد أن اجتماع الأندية الأخير مع اتحاد الكرة كان رسميًا، وفقًا للخطاب الذى تلقاه النادي من قبل الجبلاية للدعوة للاجتماع، وهو ما يؤكد مخالفة حضور رئيس الزمالك طبقًا للوائح، نظرًا لإيقافه من
كما أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، شكوى رسمية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) ضد رئيس نادي الزمالك، تضمنت التأكيد أن اجتماع الأندية الأخير مع اتحاد الكرة كان رسميًا، وفقًا للخطاب الذى تلقاه النادي من قبل الجبلاية للدعوة للاجتماع، وهو ما يؤكد مخالفة حضور رئيس الزمالك طبقًا للوائح، نظرًا لإيقافه من قبل الاتحاد الإفريقى، كما تضمنت الشكوى عددًا آخر من الانتهاكات التي ارتكبها رئيس مجلس إدارة الزمالك، على حد وصف مسئولي القلعة الحمراء.
وشهدت الأيام الماضية أزمة في الشارع الكروي المصري بسبب اعتراض تركي آل الشيخ ورئيس الزمالك على ترتيب مباريات الأهلي المؤجلة من الدور الأول في مسابقة الدوري الممتاز.
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