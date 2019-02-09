شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقاطع البطولات العربية بسبب «إساءات رئيس الاتحاد العربي المتكررة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، مقاطعة البطولات العربية القادمة، بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضائه وجماهيره. وأضاف النادي الأهلي في بيانه: «هذا الأمر يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والاحترام المتبادل».

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