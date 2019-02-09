شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: اجتماع اتحاد الكرة «باطل».. ولن نعترف بقراراته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال النادي الأهلي في بيان رسمي إنه لن يعترف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة، تأتي نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في اجتماع الأربعاء الماضي، والذي أصبح باطلًا بحضوره.

وناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ اليوم السبت، ما شهده اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية ظهر الأربعاء الماضي، من انتهاك للوائح وعصف للأخلاقيات والمبادئ الأولمبية، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، بعد السماح لرئيس الزمالك «الموقوف» بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة عام عن ممارسة أي نشاط إداري أو رياضي يخص لعبة كرة القدم، و«الموقوف» أيضًا من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، بحد وصف الموقع الرسمي للقعلة الحمراء.