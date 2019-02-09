شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: اجتماع اتحاد الكرة «باطل».. ولن نعترف بقراراته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال النادي الأهلي في بيان رسمي إنه لن يعترف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة، تأتي نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في اجتماع الأربعاء الماضي، والذي أصبح باطلًا بحضوره.
وناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ اليوم السبت، ما شهده اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية ظهر الأربعاء الماضي، من انتهاك للوائح وعصف للأخلاقيات والمبادئ الأولمبية، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، بعد السماح لرئيس الزمالك «الموقوف» بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة عام عن ممارسة أي نشاط إداري أو رياضي يخص لعبة كرة القدم، و«الموقوف» أيضًا من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، بحد وصف الموقع الرسمي للقعلة الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي: اجتماع اتحاد الكرة «باطل».. ولن نعترف بقراراته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.