شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك بخوض مباريات الدوري وفقًا للترتيب المعلن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي تمسكه الكامل بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل، والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضي.

وقال النادي في بيان نشره على موقعه الرسمي، أنه لم تكن هناك اعتراضات من أي جانب فيما يخص ترتيب جدول مباريات الدوري، ولم يطلب النادي الأهلي الذي يؤدي مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة) ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أية استثناءات، علمًا بأن هذه الفترة لا يتخللها أية مباريات للأهلي في بطولة الكأس حسبما جاء في المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات ونحن نحترمها ونتمسك بها.

كما أكد النادي رفضه القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالألتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية، وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف آخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى مابعد الموعد المشار إليه.