شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهدد بعدم خوض مبارياته المقبلة إلا في حضور جماهيره والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال النادي الأهلي بيان نشره على موقعه الرسمي، إنه لن يخوض أي مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الآن.
وأضاف النادي: «وحال قيام اتحاد الكرة باختيار ملاعب بديله غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري للملاعب التي سيتم إغلاقها استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، يكون الاتحاد هو المسؤول عن الحصول على الموافقات المطلوبة ومن بينها الموافقة الأمنية، وأن يتم أخطارنا بالحصول على هذه الموافقات عند الإعلان من جانب اتحاد الكرة عن الملاعب البديلة، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة».
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