شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكو اتحاد الكرة لـ«كاف» واللجنة الأولمبية بسبب رئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، التقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، لاتخاذ اللازم قانونًا حيال «الاختراق الصارخ» للوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وعدم الالتزام بقرار «كاف»، الذي صدر بحق رئيس الزمالك يوم 29-9-2018، بإيقافه عن ممارسة أية نشاط رياضي أو إداري يخص لعبة كرة القدم، بحسب ما ذكر بيان النادي الأهلي على موقعه الرسمي.

كما قرر النادي التقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية لعدم التزام اتحاد الكرة بقرارات الأولمبية المصرية، والسماح لرئيس الزمالك «الموقوف قانونًا» بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في اجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية.

وناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ اليوم السبت ما شهده اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية ظهر الأربعاء الماضي، من انتهاك للوائح وعصف للأخلاقيات والمبادئ الأولمبية، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، بعد السماح لرئيس الزمالك «الموقوف» بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة عام عن ممارسة أي نشاط إداري أو رياضي يخص لعبة كرة القدم، و«الموقوف» أيضًا من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، بحد وصف الموقع الرسمي للقعلة الحمراء.