شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يقاطع اجتماعات اتحاد الكرة الرسمية والودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عدم المشاركة في أي اجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة، خلال الفترة المقبلة.

وقال الأهلي إن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» والاتحاد الدولي «فيفا» والميثاق الأوليمبي، هي الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفة، بسبب انتهاك اتحاد الكرة للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك «الموقوف قانونًا» بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الأتحاد مع رؤساء الأندية.

وناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ اليوم السبت ما شهده اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية ظهر الأربعاء الماضي، من انتهاك للوائح وعصف للأخلاقيات والمبادئ الأولمبية، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، بعد السماح لرئيس الزمالك «الموقوف» بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة عام عن ممارسة أي نشاط إداري أو رياضي يخص لعبة كرة القدم، و«الموقوف» أيضًا من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، بحد وصف الموقع الرسمي للقعلة الحمراء.