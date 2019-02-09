كما أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تمديد عقد كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لينتهي بعد خمس سنوات مقبلة. وأشاد عبد الحفيظ بثنائي الأهلي الذي تمسك بالاستمرار مع الفريق بالتوافق مع رغبة النادي وحرصه على بقاء الثنائي لأطول فتره ممكنة. أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تمديد عقد علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يُمدد عقديْ «معول» و«نيدفيد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.