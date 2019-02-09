نجم ريال مدريد على أعتاب يوفنتوس.. ولكن!

يخشى يوفنتوس خسارة صفقة التعاقد مع الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد، في سيناريو مشابه لما حدث مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، خلال الموسم الحالي.

وكان بوجبا على وشك الخروج من مانشستر يونايتد، والعودة إلى صفوف يوفنتوس بسبب خلافاته مع المدرب السابق للشياطين الحمر جوزيه مورينيو، لكن جاءت خطوة تعاقد مان يونايتد مع المدرب أولي جونار سولسكاير لتفسد الصفقة على البيانكونيري.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن يوفنتوس يخشى رحيل الأرجنتيني سانتياجو سولاري عن قيادة ريال مدريد، حيث سيقرر وقتها إيسكو البقاء مع الميرنجي.

ويعاني إيسكو في الوقت الحالي من التهميش داخل ريال مدريد، وغيابه المستمر عن المشاركة في المباريات، بسبب القرارات الفنية لسولاري.

وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس مع وكيل إيسكو بشكل مستمر، لمتابعة وضع اللاعب في ريال مدريد واختيار التوقيت المناسب لإتمام الصفقة.

وأوضح أن اليوفي يعرف جيدًا أنه سيواجه منافسة قوية على ضم إيسكو من قبل مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا.