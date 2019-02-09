الأهلي المصري يتخذ قرارات صارمة في اجتماع اليوم

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في أجتماعه الطارئ اليوم السبت الموافق 9/2/2019 ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في أجتماعه الطارئ اليوم السبت ما شهده أجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية ظهر الأربعاء الماضي من إنتهاك للوائح وعصف للأخلاقيات والمبادئ الأولمبية بعد السماح لرئيس الزمالك "الموقوف" بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة عام عن ممارسة أي نشاط إداري أو رياضي يخص لعبة كرة القدم و"الموقوف" أيضًا من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

السماح له بحضور الأجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي من قبل الاتحاد وتمثيل ناديه وسط ترحيب من القائمين على منظومة كرة القدم.

كما ناقش المجلس أنسحاب المهندس/ خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي عند بداية الأجتماع المشار إليه بناءًا على تنسيق سابق مع مجلس إدارة النادي أحتجاجًا على حضور رئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" ورفضًا لإنتهاك اللوائح والمطالبة بأحترام قرارت اللجنة الأولمبية المصرية و"كاف". وكذلك رد الفعل السلبي من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة تجاه تجاوزات رئيس الزمالك بحق "ممثل النادي الأهلي" عند مغادرته قاعة الأجتماع بألفاظ خارجة أعتاد عليها ويعاقب عليها القانون ولم يكن هناك قدسية للمكان ولاتقدير للحضور من ممثلي الأندية الذين لهم كل التقدير والأحترام.

وناقش المجلس أيضًا إساءات بعض الأشخاص المتكررة بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضاؤه وجماهيره..

وعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، قــــرر مجلــــس إدارة النــــادي مايلــــي:-

1- عدم المشاركة في أية أجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة وأن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم و"فيفا" والميثاق الأولمبي هى الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفه بسبب إنتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعدم إتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" بحق ممثل النادي الأهلي في أجتماع الأتحاد مع رؤساء الأندية.

2- التقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأتخاذ اللازم قانونًا حيال الأختراق الصارخ للوائح في أجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وعدم الألتزام بقرار "كاف" الذي صدر بحق رئيس الزمالك يوم 29-9-2018 بأيقافه عن ممارسة أية نشاط رياضي أو اداري يخص لعبة كرة القدم.

3- التقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية لعدم ألتزام اتحاد الكرة بقرارات الأولمبية المصرية والسماح لرئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في أجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية. 4- عدم الأعتراف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة تأتي نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في أجتماع الأربعاء الماضي والذي أصبح باطلًا بحضوره. 5- التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضي ولم تكن هناك اعتراضات من أي جانب ولم يطلب النادي الأهلي الذي يؤدي مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة) ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أية استثناءات.

علمًا بأن هذه الفترة لا يتخللها أية مباريات للأهلي في بطولة الكأس حسبما جاء في المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات ونحن نحترمها ونتمسك بها.

6- الرفض القاطع لأستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس أستجابة لضغوط أي طرف.

خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالألتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية. وإذا كان الأستبدال رغبة نحترمها لطرف أخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى مابعد الموعد المشار إليه.

7- لن يخوض النادي الأهلي أية مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره وفقًا للشروط التي تم الأتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الأن. وحال قيام اتحاد الكرة بأختيار ملاعب بديله غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري للملاعب التي سيتم إغلاقها أستعدادًا لكأس الأمم الأفريقية يكون الاتحاد هو المسئول عن الحصول على الموافقات المطلوبة ومن بينها الموافقة الأمنية وأن يتم أخطارنا بالحصول على هذه الموافقات عند الأعلان من جانب اتحاد الكرة عن الملاعب البديلة حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

8- مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضاؤه وجماهيره الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والأحترام المتبادل.

- مجلس إدارة النادي الأهلي في حالة إنعقاد مستمر.