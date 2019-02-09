عاشور وسعد يجريان أشعة وتضاؤل فرص لحاقهما بمواجهة الأهلي وسيمبا

أصبح حسام عاشور وسعد الدين سمير لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهددان بالغياب عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام سيمبا التنزاني.

ويعاني الثنائي من الإصابة تعرض لها في مباراة الأهلي أمس أمام حرس الحدود، حيث غادر عاشور المباراة بين الشوطين بينما استكمل سعد اللقاء حتى النهاية.

ويجري الثنائي حاليا أشعة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابهما عن الفريق.

وكان الأهلي قد فاز أمس على حرس الحدود بهدف نظيف أحرزه حمدي فتحي في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تنزانيا مستء اليوم السبت، استعدادا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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