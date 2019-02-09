تشكيل الزمالك المتوقع.. ثنائي هجومي.. و”مساك” في المدافع الأيمن

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، بشكل كبير، على تشكيل مباراة الفريق أمام النجوم.

ويلعب الزمالك متصدر مسابقة الدوري الممتاز، أمام نظيره النجوم، ضمن الجولة الـ21 للبطولة المحلية.

وأفاد مراسل “يلا كورة” أن كريستيان جروس، يتجه للإعتماد على محمد عبدالسلام، “قلب الدفاع” للتواجد في مركز المدافع الأيمن.

ويعاني الزمالك من غياب حازم إمام بسبب الإيقاف، بجانب غياب التونسي حمدي النقاز للإصابة.

الجدير بالذكر، أن الزمالك يغيب عنه الثنائي محمود عبدالمنعم “كهربا”، وطارق حامد للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش”.

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام.

خط الوسط: إبراهيم حسن – فرجاني ساسي – محمود عبدالعزيز – يوسف إبراهيم “أوباما”.

خط الهجوم: خالد بوطيب – حميد أحداد.

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