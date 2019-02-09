شكرا لقرائتكم محمد صلاح يسعي للحفاظ علي سجله الخالي من الهزائم بالأنفيلد أمام بورنموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم عندما يستضيف بورنموث في الخامسة والربع مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ولم يتذوق ليفربول مرارة الهزيمة على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي منذ أبريل 2017.

ويعد كريستال بالاس هو آخر فريق تمكن من تحقيق الفوز على ليفربول بملعب "أنفيلد" فى مسابقة الدورى الإنجليزى، عندما تمكن الفريق اللندني من تحقيق الفوز بنتيجة 2 – 1.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة من 25 مباراة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق الأهداف من 26 مباراة، بينما يحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لإستعادة الثقة قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد يومي 19 و24 فبراير الجاري على الترتيب ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا والدوري الإنجليزي.

ويمتلك ليفربول سجلاً مميزاً أمام بورنموث بعدما حقق الفوز في أخر 3 مواجهات، وسجل خلالها مجتمعة 11 هدفا دون أن تهتز شباكه، والطريف أن محمد صلاح تمكن من التسجيل في المباريات الثلاث.

ويغيب عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم، ديان لوفرين وجو جوميز بسبب الإصابة، في حين سيأتى بورنموث إلى ملعب "أنفيلد"، محرومًا من خدمات مهاجمه كالوم ويلسون المصاب فى ركبته وديفيد بروكس المصاب في كاحل القدم، وتحوم الشكوك حول مشاركة جيفيرسون ليرما فى المباراة لعدم تعافيه الكامل من إصابته فى كاحل القدم أيضًا، فيما لن يكون بإمكان كلاين لعب المباراة طبقًا لشروط إعارته من ليفربول.