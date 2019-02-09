شكرا لقرائتكم رسمياً.. على معلول يجدد عقده مع الأهلى موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو النادي الأهلى ملف تجديد عقد التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين، بحيث يستمر مع المارد الأحمر لمدة 3 مواسم مقبلة بخلاف الموسم الحالى.

ويتبقى الموسم المقبل من عقد على معلول مع الأهلى، وهو ما دفع الإدارة الحمراء لمفاتحة الظهير التونسى في ملف تجديد عقده لحسمه مبكرا ومنع تكرار ما حدث مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالى.

ويعد على معلول من أبرز لاعبى الأهلى وأحد مفاتيح اللعب التى يعتمد عليها مارتن لاسارتي المدير الفنى الحالى للمارد الأحمر.