شكرا لقرائتكم رئيس سموحة للزمالك : هى الدنيا سايبه للدرجة دى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فرج عامر رئيس نادى سموحه استيائه من مفاوضات نادى الزمالك لضم حارس فريقه محمد أبو جبل . وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على " تويتر " : "ليس من حق الزمالك أن يفاوض أبو جبل حارس سموحه الذى مازال مرتبط بعقد مع النادى السكندرى لمدة موسمين ، وهي الدنيا سايبه إلي هذه الدرجة " .

فرج عامر مستاء من الزمالك وينتهى عقد أبو جبل مع سموحة بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى فى حال عدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سيكون من حقه التوقيع لأي نادٍ مجاناً فى الميركاتو الذى يليه.

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