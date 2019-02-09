شكرا لقرائتكم الحلو ميكملش .. الأهلى مهدد بغياب ثنائى أساسى فى تشكيلة سيمبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا تزال أزمة الإصابات تسيطر على فريق الكرة بالنادى الأهلى ليستمر مسلسل الغيابات عن المارد الأحمر بعدما أصبح حسام عاشور وسعد الدين سمير لاعبا الفريق مهددان بالغياب عن مباراة سيمبا التنزاني.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تنزانيا مساء اليوم السبت، استعدادا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني حسام عاشور وسعد سمير من الإصابة خلال مباراة الأهلي أمس أمام حرس الحدود، حيث غادر عاشور اللقاء بين الشوطين بينما استكمل سعد المواجهة حتى النهاية ويجري الثنائي أشعة بالوقت الحالى لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابهما عن الفريق.

وكان الأهلي قد فاز أمس على حرس الحدود بهدف نظيف أحرزه حمدي فتحي في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.