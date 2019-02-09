شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحقق مع حكم أزمة مباراة الأهلي وحرس الحدود غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع الحكم حسن السندبيسى الذى ألغى هدف حرس الحدود فى الأهلى أمس، للتحقيق غدا الأحد بمعرفة المستشار القانونى للجنة الحكام بمقر اتحاد الكرة.

وكشف مصدر باللجنة ، أن الحكم سيخضع للتحقيق للرد على الصور التى انتشرت له وتفيد بعمله فى إحدى الأكاديميات الخاصة التى تحمل إسم الأهلاوية ستارز، مشددا على ان اتحاد الكرة ولجنة الحكام حذرت من العمل فى الأكاديميات بشكل عام وأى أكاديمية تحمل شعار الأهلى أو الزمالك بشكل خاص.

يذكر أن الأهلى فاز على حرس الحدود أمس بنتيجة 1-0.