الأهلى يعلن الحرب على الجميع محليا وأفريقيا وعربيا للدفاع عن كبريائه

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جدة - عمرو شويل أصدر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بيانا رسميا للكشف عن قرارات الاجتماع الطارئ الذى انعقد اليوم السبت لمناقشة العديد من الملفات الهامة .

جاء بيان النادى الأهلى على النحو التالى :-

ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ اليوم السبت ما شهده أجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية ظهر الأربعاء الماضي من إنتهاك للوائح وعصف للأخلاقيات والمبادئ الأولمبية بعد السماح لرئيس الزمالك “الموقوف” بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة عام عن ممارسة أي نشاط إداري أو رياضي يخص لعبة كرة القدم و”الموقوف” أيضًا من قبل اللجنة الأولمبية المصرية. السماح له بحضور الأجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي من قبل الاتحاد وتمثيل ناديه وسط ترحيب من القائمين على منظومة كرة القدم. كما ناقش المجلس أنسحاب المهندس/ خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي عند بداية الأجتماع المشار إليه بناءًا على تنسيق سابق مع مجلس إدارة النادي أحتجاجًا على حضور رئيس الزمالك “الموقوف قانونًا” ورفضًا لإنتهاك اللوائح والمطالبة بأحترام قرارت اللجنة الأولمبية المصرية و”كاف”. وكذلك ردة الفعل السلبية من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة تجاه تجاوزات رئيس الزمالك بحق “ممثل النادي الأهلي” عند مغادرته قاعة الأجتماع بألفاظ خارجة أعتاد عليها ويعاقب عليها القانون ولم يكن هناك قدسية للمكان ولاتقدير للحضور من ممثلي الأندية الذين يستحقون كل التقدير. وناقش المجلس أيضًا إساءات بعض الأشخاص المتكررة بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضاؤه وجماهيره..

وعليه، قرر مجلس إدارة النادى الأهلى ما يلى :-

1- عدم المشاركة في أية اجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة وأن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم و”فيفا” والميثاق الأولمبي هى الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفة بسبب انتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك “الموقوف قانونًا” بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية.

2- التقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاتخاذ اللازم قانونًا حيال الاختراق الصارخ للوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وعدم الالتزام بقرار “كاف” الذي صدر بحق رئيس الزمالك يوم 29-9-2018 بإيقافه عن ممارسة أية نشاط رياضي أو إدارى يخص لعبة كرة القدم.

3- التقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية لعدم التزام اتحاد الكرة بقرارات الأولمبية المصرية والسماح لرئيس الزمالك “الموقوف قانونًا” بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في اجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية.

4- عدم الاعتراف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة تأتي نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في اجتماع الأربعاء الماضي والذي أصبح باطلًا بحضوره.

5- التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضي ولم تكن هناك اعتراضات من أي جانب ولم يطلب النادي الأهلي الذي يؤدي مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة) ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أية استثناءات. علمًا بأن هذه الفترة لا يتخللها أية مباريات للأهلي في بطولة الكأس حسبما جاء في المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات ونحن نحترمها ونتمسك بها.

6- الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية. وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف أخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى ما بعد الموعد المشار إليه.

7- لن يخوض النادي الأهلي أية مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الآن وحال قيام اتحاد الكرة باختيار ملاعب بديله غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري للملاعب التي سيتم إغلاقها استعدادا لكأس الأمم الأفريقية يكون الاتحاد هو المسئول عن الحصول على الموافقات المطلوبة ومن بينها الموافقة الأمنية وأن يتم أخطارنا بالحصول على هذه الموافقات عند الإعلان من جانب اتحاد الكرة عن الملاعب البديلة حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

8- مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضاؤه وجماهيره الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والاحترام المتبادل.

– مجلس إدارة النادي الأهلي في حالة إنعقاد مستمر.