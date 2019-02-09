شكرا لقرائتكم راموس يستعد للظهور الـ39 في ديربي مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد لتسجيل الظهور الـ 39 في تاريخ مواجهات "ديربي العاصمة الإسبانية بين ناديا الريال وأتلتيكو مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على أتلتيكو مدريد في الخامسة والربع مساء اليوم، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، في قمة مباريات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة "الليجا".

ويحتل سيرجيو راموس المركز الثالث في قائمة أكثر لاعبي ريال مدريد مشاركة في تاريخ مواجهات "ديربي العاصمة" أمام أتلتيكو مدريد.

وشارك راموس في 38 مباراة خلف باكو خينتو الذي شارك في 43 مباراة ضد أتلتيكو مدريد، ومانويل سانشيز الذي شارك في 40 مباراة.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة تألقه تحت قيادة المدرب سانتياجو سولاري، وذلك بحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم لمواصلة تضييق الخناق على برشلونة، في حين يتطلع أتلتيكو مدريد لتجاوز الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس وتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتأمين الوصافة والحفاظ على آماله في حصد لقب "الليجا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة بفارق نقطتين، بينما يتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما تذوق طعم الأنتصار في أخر 4 مباريات لينعش آماله في الحصول على لقب الدوري الإسباني، كما حق تعادلاً بطعم الفوز أمام برشلونة بنتيجة 1\1 في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما الأربعاء الماضي بملعب "كامب نو" في "ذهاب" نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.