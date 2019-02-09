شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر عن مفاوضات الزمالك مع أبو جبل: "هى سايبة؟!" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن استيائه من مفاوضات نادى الزمالك لضم حارس الفريق السكندرى محمد أبو جبل عبر صفحته الشخصية على "تويتر".

وعلق فرج عامر قائلا، "ليس من حق الزمالك أن يفاوض أبو جبل حارس سموحة الذى مازال مرتبطاً بعقد مع سموحة لمدة موسمين، هى الدنيا سايبة إلى هذه الدرجة".

وينتهى عقد أبو جبل مع سموحة بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى فى حال عدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سيكون من حقه التوقيع لأى نادٍ مجاناً فى الميركاتو الذى يليه.