شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. على معلول أهلاوى لمدة ثلاثة مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة النادى الاهلى برئاسة محمود الخطيب فى تمديد تعاقد الدولى التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق لمدة موسمين بالإضافة للسنة المتبقية فى عقده ليصبح مستمرا فى القلعة الحمراء ثلاثة أعوام جديدة. علي معلول يبلغ من العمر 29 عاما ويلعب للأهلي منذ صيف 2016 بعد أن انتقل له من الصفاقسي التونسي. ولعب معلول 76 مباراة مع الأهلي سجل فيهم 8 أهداف وصنع 22 هدفا.

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