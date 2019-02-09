شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يقرر عدم الاعتراف بأى قرارات تصدر عن اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، عدم الاعتراف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة، تأتى نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك فى اجتماع الأربعاء الماضى والذى أصبح باطلًا بحضوره.
ويعقد مجلس الأهلي، فى الوقت الحالى، اجتماعاً طارئاًًُ لمناقشة أحداث اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الأربعاء الماضى، والرد على التجاوزات، وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأهلى يقرر عدم الاعتراف بأى قرارات تصدر عن اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.