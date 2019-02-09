شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يقرر عدم الاعتراف بأى قرارات تصدر عن اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، عدم الاعتراف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة، تأتى نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك فى اجتماع الأربعاء الماضى والذى أصبح باطلًا بحضوره.

ويعقد مجلس الأهلي، فى الوقت الحالى، اجتماعاً طارئاًًُ لمناقشة أحداث اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الأربعاء الماضى، والرد على التجاوزات، وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره.