شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض تعديل مواجهة بيراميدز فى الكأس ويتمسك بجدول الدورى حتى 30مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة النادى الأهلى إجراء أى تعديلات فى جدول مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، مؤكداً تمسكه بالجدولة والترتيب المعلن حتى يوم 30 مارس المقبل.

وأكد مجلس الأهلى، فى اجتماعه الذى عقد صباح اليوم، التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي فى بطولة الدورى وفقًا للترتيب فى جدول الدورى المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل، والذى تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضى ولم تكن هناك اعتراضات من أى جانب، ولم يطلب النادى الأهلي الذى يؤدى مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة) ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أية استثناءات، علمًا بأن هذه الفترة لا يتخللها أية مباريات للأهلي فى بطولة الكأس، حسبما جاء فى المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات ونحن نحترمها ونتمسك بها.

كما قرر المجلس الأحمر الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي فى بطولة الدورى بمباراة أخرى فى مسابقة الكأس أستجابة لضغوط أى طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذى أعد جدول الدورى بنفسه دون تدخل من أى جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية، وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف آخر ليتفادى مواجهة الأهلي فى بطولة الدورى قبل 30 مارس المقبل، فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي فى الدورى إلى ما بعد الموعد المشار إليه.