شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقاطع اجتماعات الجبلاية الودية والرسمية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، عدم المشاركة فى أية اجتماعات، رسمية أو ودية، لاتحاد الكرة، مؤكداً أن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم و”فيفا” والميثاق الأولمبى هى الحاكم لعلاقة النادى مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفه، بسبب انتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك “الموقوف قانونًا” بحق ممثل النادي الأهلي في أجتماع الأتحاد مع رؤساء الأندية.
ويعقد مجلس الأهلي، فى الوقت الحالى، اجتماعاً طارئاً لمناقشة أحداث اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الأربعاء الماضى والرد على التجاوزات، وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره.
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