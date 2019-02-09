شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن رفضه لعب أى مباراة قادمة إلا بحضور جماهيرى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، عدم خوض أية مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره، وفقًا للشروط التى تم الاتفاق عليها فى السابق ويتم تطبيقها الآن.

وأكد مجلس الأهلى أنه حال اختيار اتحاد الكرة ملاعب بديلة غير مسموح فيها بالحضور الجماهيرى للملاعب التي سيتم إغلاقها أستعدادًا لكأس الأمم الأفريقية يكون الاتحاد هو المسئول عن الحصول على الموافقات المطلوبة، ومن بينها الموافقة الأمنية، وأن يتم إخطار النادى بالحصول على هذه الموافقات عند الإعلان من جانب اتحاد الكرة عن الملاعب البديلة حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

ويعقد مجلس الأهلي في الوقت الحالي اجتماعا طارئا لمناقشة أحداث اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الأربعاء الماضى والرد على التجاوزات، وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادى وقياداته وجماهيره.