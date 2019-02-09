شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة مديرا فنيا لجمهورية شبين بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أنهى مجلس ادارة نادي جمهورية شبين اجراءات التعاقد مع سمير كمونة نجم الاهلي السابق والمدير الفني السابق لغزل المحلة وذلك من اجل تولي القيادة الفنية للفريق بدوري القسم الثاني وذلك عقب استقالة محمد عامر من تدريب الفريق بعد الهزيمة من الزرقا بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي اقيمت عصر الخميس المقبل .



ومن المقرر أن يعقد كمونة اجتماع مع مسئولي شبين عصر اليوم وذلك من أجل توقيع العقود والاتفاق علي الجهاز المعاون لكمونة في باقي مباريات الفريق بدوري القسم الثاني .



وسيقود كمونة تدريبات الفريق بداية من الاحد استعدادا لمباراة الشمس والمقرر لها الخميس المقبل باستاد جامعة المنوفية في انطلاقة الجولة الثامنة عشر من دوري القسم الثاني .