شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: السندبيسى يخضع للتحقيق غدا..والعمل فى الأكاديميات "ممنوع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الحكم حسن السندبيسى الذى ألغى هدف حرس الحدود فى الأهلى أمس، للتحقيق غدا الأحد بمعرفة المستشار القانونى للجنة الحكام بمقر اتحاد الكرة.

وكشف مصدر باللجنة لـ"الخليج 365"، أن الحكم سيخضع للتحقيق للرد على الصور التى انتشرت له وتفيد بعمله فى إحدى الأكاديميات الخاصة التى تحمل إسم الأهلاوية ستارز، مشددا على ان اتحاد الكرة ولجنة الحكام حذرت من العمل فى الأكاديميات بشكل عام وأى أكاديمية تحمل شعار الأهلى أو الزمالك بشكل خاص.

يذكر أن الأهلى فاز على حرس الحدود أمس بنتيجة 1-0.