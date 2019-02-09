شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلى يشكو اتحاد الكرة للأوليمبية المصرية ويرفض تعديل الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش مجلس إدارة النادى الأهلى، فى اجتماعه الطارئ اليوم السبت، ما شهده اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية ظهر الأربعاء الماضى من انتهاك للوائح وعصف للأخلاقيات والمبادئ الأولمبية، بعد السماح لرئيس الزمالك "الموقوف" بقرار من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لمدة عام عن ممارسة أى نشاط إدارى أو رياضى يخص لعبة كرة القدم و"الموقوف" أيضًا من قبل اللجنة الأولمبية المصرية. السماح له بحضور الأجتماع الذى تمت الدعوة إليه بشكل رسمى من قبل الاتحاد، وتمثيل ناديه وسط ترحيب من القائمين على منظومة كرة القدم. كما ناقش المجلس انسحاب خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى، عند بداية الاجتماع المشار إليه بناءً على تنسيق سابق مع مجلس إدارة النادى احتجاجًا على حضور رئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" ورفضًا لانتهاك اللوائح والمطالبة باحترام قرارات اللجنة الأولمبية المصرية و"كاف”، وكذلك ردة الفعل السلبية من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة تجاه تجاوزات رئيس الزمالك بحق "ممثل النادى الأهلي" عند مغادرته قاعة الاجتماع بألفاظ خارجة اعتاد عليها ويعاقب عليها القانون، ولم يكن هناك قدسية للمكان ولا تقدير للحضور من ممثلى الأندية الذين يستحقون كل التقدير. وناقش المجلس أيضًا إساءات بعض الأشخاص المتكررة بحق مجلس إدارة الأهلى الممثل الشرعى للنادى وأعضاؤه وجماهير..

وعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه،

قــــرر مجلــــس إدارة النــــادي مايلــــي:-

1- عدم المشاركة في أية اجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة، وأن لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم و”فيفا” والميثاق الأولمبى هى الحاكم لعلاقة النادى مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفة بسبب انتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك “الموقوف قانونًا” بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية.

2- التقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاتخاذ اللازم قانونًا حيال الاختراق الصارخ للوائح فى اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية، وعدم الالتزام بقرار “كاف” الذي صدر بحق رئيس الزمالك يوم 29-9-2018 بأيقافه عن ممارسة أية نشاط رياضي أو اداري يخص لعبة كرة القدم.

3- التقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية لعدم التزام اتحاد الكرة بقرارات الأولمبية المصرية والسماح لرئيس الزمالك “الموقوف قانونًا” بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في أجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية.

4- عدم الاعتراف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة تأتى نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في أجتماع الأربعاء الماضي والذي أصبح باطلًا بحضوره.

5- التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضي ولم تكن هناك اعتراضات من أي جانب ولم يطلب النادي الأهلي الذي يؤدي مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة) ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أية استثناءات. علمًا بأن هذه الفترة لا يتخللها أية مباريات للأهلي في بطولة الكأس حسبما جاء في المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات ونحن نحترمها ونتمسك بها.

6- الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذى أعد جدول الدورى بنفسه دون تدخل من أى جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية. وإذا كان الأستبدال رغبة نحترمها لطرف أخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى مابعد الموعد المشار إليه.

7- لن يخوض النادي الأهلي أية مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره وفقًا للشروط التي تم الأتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الأن. وحال قيام اتحاد الكرة بأختيار ملاعب بديله غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري للملاعب التي سيتم إغلاقها أستعدادًا لكأس الأمم الأفريقية يكون الاتحاد هو المسئول عن الحصول على الموافقات المطلوبة ومن بينها الموافقة الأمنية وأن يتم أخطارنا بالحصول على هذه الموافقات عند الأعلان من جانب اتحاد الكرة عن الملاعب البديلة حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

– مجلس إدارة النادي الأهلي في حالة انعقاد مستمر.