تسلسل زمني.. 19 يوماً من البحث يكتبون نهاية سالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

منذ 19 يوماً، تداولت أنباء صحفية حول اختفاء طائرة من طراز Piper Malibu، وهي طائرة صغيرة الحجم، كانت تقل المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، من فرنسا إلى إنجلترا، للالتحاق بناديه الجديد كارديف سيتي الإنجليزي، وقالت الأنباء أن الطائرة اختفت بالقرب من جزيرة آلدرني في بحر المانش.



وفي الـ8 من فبراير، أكدت شرطة دورسيت البريطانية، هوية الجثة التي وجدوها خلال حطام الطائرة التي فُقدت فوق القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي، وقالت أنها جثة سالا.



"الخليج 365" يرصد لكم خلال السطور القادمة، تسلسل زمني لأحداث الـ19 يوماً التي شهدت البحث عن المهاجم الأرجنتيني وحتى التعرف على جثته وإعلان وفاته رسمياً:



الانضمام إلى كارديف سيتي في صفقة تاريخية



في الـ19 من شهر يناير الماضي، أعلن نادي كارديف سيتي الإنجليزي ضم المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا، من صفوف نانت الفرنسي بصفقة هي الأكبر في تاريخ النادي.



وحصل النادي الويلزي على توقيع اللاعب صاحب الـ28 عامًا حتى صيف 2022، بمبلغ 15 مليون يورو تقريباً.



العودة لتوديع أصدقائه



طلب سالا العودة إلى فرنسا من أجل وداع زملائه في صفوف نانت على أن يعود إلى إنجلترا في الحادي والعشرين من الشهر ذاته للانتظام في تدريبات فريق كارديف سيتي.



اختفاء الطائرة والبحث جاري



استقل سالا طائرة خاصة صغيرة متوجهة من المدينة الفرنسية إلى ويلز مساء يوم 21 من يناير، ولكن ظهرت تقارير صحفية تؤكد أن الطائرة اختفت فجأة عن الرادار في منطقة منارة كاسكيتا في جزر القنال.



وقالت الشرطة في جزيرة جيرنسي إن الطائرة المفقودة كانت في طريقها من نانت إلى كارديف وعلى متنها شخصان، وتوجهت قوات من الشرطة الفرنسية للمكان وتُواصل حتى الآن عمليات البحث عن الطائرة، حتى أكدت أن سالا كان على متن الطائرة بالفعل.

كارديف ينشر بياناً رسمياً ونانت يطالب بتأجيل مباراته في كأس فرنسا



نشر نادي كارديف سيتي بيانا بشأن اختفاء سالا، عبر فيه عن صدمته من اختفاء الطائرة التي كان اللاعب على متنها، وأعلن إلغاء تمرين الثلاثاء تضامنا مع سالا.



ومن جانبه، طالب نادي نانت الفرنسي من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تأجيل مباراته بكأس فرنسا أمام فريق نادي إنتينت الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي.



رسائل صوتية تؤكد تنبؤ سالا بهبوط الطائرة



نشرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية تسجيلات صوتية لسالا أرسلها لمجموعة من أصدقائه عبر تطبيق "واتساب" يُبدي فيها تخوفه من حالة الطائرة المستخدمة لنقله إلى ويلز.



وقال سالا: "مرحباً أخوتي الصغار، كيف حالكم أيها المجانين؟ أنا منهك للغاية، قمت بأشياء كثيرة في نانت، الأمر لا يتوقف أبداً".



وأضاف: "أنا على متن طائرة تبدو أنها ستسقط وتتفتت إلى قطع، أنا ذاهب لكارديف، وسأبدأ غداً بالفعل، أمر جنوني، في المساء ابدأ التدريبات مباشرة مع فريقي الجديد".



وأرسل المهاجم الأرجنتيني رسالة صوتية أخيرة يقول فيها: " "كيف حالكم أخوتي؟ إذا لم تتلقوا أي أخبار مني خلال ساعة ونصف، لا أعرف، ولكن سيحتاجوا أن يرسلوا أحدهم للبحث عني، أنا خائف".



4 احتمالات لاختفاء الطائرة



أصدرت شرطة جيرنسي بيان في 23 يناير، تصدر فيه 4 احتمالات لاختفاء الطائرة، حيث كان الاحتمال الأول أن الطائرة هبطت في مكان ما ولكن فشل الاتصال بها، والثاني أن الطائرة هبطت على الماء وتم العثور عليهم بواسطة سفينة ولكن فشلوا في التواصل حتى الأن.



فيما كان الاحتمال الثالث أن بعد هبوط الطائرة في الماء استخدموا قارب النجاة المخصص الذي كان يتواجد على الطائرة، والاحتمال الأخير أن طائرة تحطمت في الماء وتركت الركاب في الماء.



وتم إصدار بيان آخر كُتب فيه أنهم يقومون بالبحث عبر ثلاث طائرات وطائرة هليكوبتر، وأنهم يقومون بالبحث أيضا عبر القمر الصناعي والبحث عن إشارات هواتف ركاب الطائرة لتساعدهم على الوصول إليهم.



صديقة سالا تتهم المافيا



نشرت بيرينس سخاير صديقة اللاعب السابقة عبر حسابها على تويتر بياناً تتهم في مافيا كرة القدم بخطف اللاعب، وأنها لا تصدق الأنباء بأن الطائرة قد تكون تحطمت، وأنها تشعر بأنه بخير.

توقف البحث.. فرص النجاة ضئيلة

في الـ24 من يناير، أصدرت شرطة جيرنسي بيان تؤكد فيه أنهم قرروا الانتهاء من عمليات البحث للعثور على طائرة سالا المفقودة.



وقال بيان الشرطة: "لقد راجعنا جميع معلوماتنا واتخذنا قرار بإيقاف البحث عن ايميليانو سالا.. فرص نجاته ضئيلة جداً.. لذا ابلغنا جميع من كان يبحث عن الطائرة بالتوقف".



مطالبات وتبرعات لاستمرار البحث



طالبت عائلة اللاعب ونادي نانت وزملائه السابقين، باستكمال عمليات البحث عن سالا والطيار بعد إعلان السلطات إيقافها رسمياً.

وانضم العديد من لاعبي كرة القدم لحملة لجمع الأموال لاستئناف البحث عن سالا، وتقدمهم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي تبرع بمبلغ 34 الف دولار لصالح الحملة، وتبعه أدريان رابيو زميله في الفريق، الذي ساهم بمبلغ 28 ألف دولار والعديد من اللاعبين الاخرين الذين ساهموا بمبالغ مالية أقل.



لافتة رائعة من النادي الإنجليزي



قام نادي كارديف سيتي قبل مواجهة أرسنال، بوضع اسم سالا في كتيب النادي قبل مواجهة الجانرز في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاستعاض رقم اللاعب بوردة اللوتس.



مساندة من فريق نانت



ارتدى لاعبو نانت قمصان خاصة باللاعب سالا أثناء مواجهة سانت إيتيان في كأس الرابطة الفرنسية، كُتب عليها اسم اللاعب ورقمه وكذلك كلمة "ابق قويًا" على قميصه من الخلف.

استئناف البحث والعثور على وسائد من الطائرة



عثر فريق البحث المخصص للبحث عن الطائرة، التي كانت تقل سالا، على وسائد مقعد طائرة على الشاطئ في فرنسا، قد تكون للطائرة المفقودة.



وأصدر فريق التحقيق بيانا في يوم 30 يناير قال فيه: "في صباح يوم الاثنين 28 يناير، تم إبلاغنا من قبل هيئة التحقيق في السلامة الفرنسية، بأن جزءا من وسادة مقعد تم العثور عليه على شاطئ بالقرب من سورتونفيل، كما تم العثور على وسادة ثانية في نفس المنطقة في وقت لاحق من ذلك اليوم".



وأضاف البيان: "من الفحص التمهيدي خلصنا إلى أنه من المرجح أن تكون الوسائد من الطائرة المفقودة".

العثور على الطائرة



في الـ3 من فبراير، أعلن المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية أنه تم العثور على الطائرة التي كانت تقل سالا وطيارها في طريقهما إلى العاصمة الويلزية كارديف.



وقال ديفيد ميرنز، الذي قاد عملية بحث تمول من القطاع الخاص عن الطائرة: "كل ما سأقوله هو أن هناك كمية كبيرة من الحطام في قاع البحر، لقد عثرنا على حطام الطائرة في قاع البحر على عمق حوالي 63 متر خلال أول ساعتين من البحث، الطائرة رصدها السونار قبل إرسال الغواصة بالكاميرا تحت الماء وتم التأكد من أنها الطائرة المفقودة، لقد رأوا رقم التسجيل وكانت المفاجأة هي أن معظم الطائرة موجودة هناك".



ظهور جثة وسط الحطام



أعلن المكتب البريطاني للتحقيق في الحوادث الجوية في 4 فبراير، أنه تم رصد جثة تحت الماء بين حطام الطائرة التي كانت تقل سالا إلى إنجلترا من فرنسا، ولكنه لم يتم التعرف بعد عن هوية الجثة سواء كانت لسالا أو لقائد الطائرة.



وقال فرع التحقيق في الحوادث الجوية في بيان: "بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو، رأينا راكبا واحدا بين الحطام".



مطالبة بدفع قيمة الصفقة



طالب نادي نانت الفرنسي، نظيره الويلزي كارديف سيتي، بالحصول على مستحقاته المالية من صفقة سالا.



وكان كارديف أوقف التحويلات المالية، لحين التحقق من مصير اللاعب وإمكانية وجوده على قيد الحياة.



كلب سالا يُثير تعاطف العالم



نشرت شقيقة سالا صورة للكلب الخاص به وقالت إنه ينتظره حتى الآن ليعود، ولاقت الصورة تعاطفاً كبيراً من قبل الجمهور.



القصة انتهت.. وفاة سالا



أعلنت الشرطة البريطانية في الـ8 من فبراير رسميا عن وفاة المهاجم الأرجنتينى إيمليانو سالا مهاجم فريق كارديف سيتي.



وأكدت الشرطة أن الجثة التى تم العثور عليها داخل الطائرة المنكوبة فى بحر المانش، وتم انتشالها هى لسالا، لتنتهي رحلة الـ19 يوماً من البحث عن المهاجم الأرجنتيني.