مصدر بالأهلي لمصراوي: معلول مدد تعاقده لمدة موسمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال مصدر مسوؤل بالنادي الأهلي، إن المحترف التونسي بصفوف فريق القدم، علي معلول مدد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، إلى أن اللاعب وقع بعد مران اليوم على العقود لتمديد تعاقده مع الأهلي.

وكان علي معلول قد شارك مع الأهلي في الموسم الجاري 2018/2019 في 14 مباراة ببطولتي الدوري وكأس أمم أفريقيا؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع 6 لزملائه خلال 1165 دقيقة لعب.

يُذكر أن عقد معلول ـ الذي تعاقد معه الأهلي من صفوف الصفاقسي ـ مع القلعة الحمراء كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2019/2020.