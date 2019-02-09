الزمالك يُطالب بزيادة مشجعيه أمام نصر حسين داي الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

طالب مسؤولو نادي الزمالك بزيادة عدد مشجعيه في مباراة نصر حسين داي الجزائري المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويرغب مسئولو الزمالك في زيادة أعداد الجماهير بسبب أهمية المباراة في مشوار الفريق، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق الأبيض في الجولة الأولى من جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكان الأمن قد وافق على حضور ١٠ آلاف مشجع للمباراة في حين طلب الزمالك زيادة العدد إلى ٣٠ الف.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجوم أف سي اليوم السبت على ستاد بتروسبورت، في الجولة 21 من عمر الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري العام برصيد 45 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.