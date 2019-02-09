محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
طالب مسؤولو نادي الزمالك بزيادة عدد مشجعيه في مباراة نصر حسين داي الجزائري المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ويرغب مسئولو الزمالك في زيادة أعداد الجماهير بسبب أهمية المباراة في مشوار الفريق، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق الأبيض في الجولة الأولى من جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وكان الأمن قد وافق على حضور ١٠ آلاف مشجع للمباراة في حين طلب الزمالك زيادة العدد إلى ٣٠ الف.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجوم أف سي اليوم السبت على ستاد بتروسبورت، في الجولة 21 من عمر الدوري.
ويتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري العام برصيد 45 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يُطالب بزيادة مشجعيه أمام نصر حسين داي الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.