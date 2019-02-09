شكوى رئيس الزمالك واتحاد الكرة ومقاطعة البطولة العربية.. 8 قرارات نارية لمجلس الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

قرر النادي الأهلي السبت مقاطعة اتحاد كرة القدم ردا على ما جرى في اجتماع الأربعاء الماضي مع مسؤولي أندية الدوري الممتاز.

كما قرر النادي في اجتماعه الطارئ الذى عقد صباح السبت، التقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي (كاف) ضد رئيس نادي الزمالك وشكوى أخرى إلى اللجنة الأوليمبية المسئولة عن كافة الاتحادات الرياضية فى مصر، ضد الاتحاد المحلي المشرف على كرة القدم في البلاد.

وحضر رئيس الزمالك اجتماعا دعا إليه اتحاد الكرة يوم الأربعاء لمناقشة بعض الأمور الخاصة بمسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يهدد قانونية الاجتماع حيث أن رئيس النادي الأبيض موقوف عن ممارسة أية نشاط رياضي نظرا لتجاوزاته ضد اللجنة الأوليمية الدولية.

أعلن مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب أيضا مقاطعة البطولات العربية اعتراضاً على تجاوزات تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي ومالك نادي بيراميدز الذي يلعب في الدوري الممتاز، كذلك رفض استبدال مباراته بالدوري أمام بيراميدز، بالأخرى التى يخضوها النادي الأحمر أمام بيراميدز بالكأس بحسب اقتراح أعلنه آل الشيخ قبل أيام. ويطالب المسؤول السعودي بعدم لعب مباراته أمام الأهلي في الدوري قبل أن يخوض الأخير مباراته في نفس المسابقة أمام منافسه التقليدي، الزمالك.

علاوة على عدم لعب أية مبارايات دون حضور الجماهير، فضلا عن قرارات أخرى غير مسبوقة، بحسب نص البيان الصادر عن الاجتماع، الذي جاء كالتالي:

"ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ اليوم السبت ما شهده اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية ظهر الأربعاء الماضي من إنتهاك للوائح وعصف للأخلاقيات والمبادئ الأولمبية بعد السماح لرئيس الزمالك "الموقوف" بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة عام عن ممارسة أي نشاط إداري أو رياضي يخص لعبة كرة القدم و"الموقوف" أيضًا من قِبل اللجنة الأولمبية المصرية، بحضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي من قِبل الاتحاد وتمثيل ناديه وسط ترحيب من القائمين على منظومة كرة القدم.

كما ناقش المجلس انسحاب المهندس/ خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي عند بداية الاجتماع المشار إليه بناءً على تنسيق سابق مع مجلس إدارة النادي احتجاجًا على حضور رئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" رفضًا لإنتهاك اللوائح والمطالبة باحترام قرارت اللجنة الأولمبية المصرية "كاف"، وكذلك ردة الفعل السلبية من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة تجاه تجاوزات رئيس الزمالك بحق "ممثل النادي الأهلي" عند مغادرته قاعة الاجتماع بألفاظ خارجة اعتاد عليها ويعاقب عليها القانون ولم يكن هناك قدسية للمكان ولاتقدير للحضور من ممثلي الأندية الذين يستحقون كل التقدير.

وناقش المجلس أيضًا إساءات بعض الأشخاص المتكررة بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضاؤه وجماهيره..

وعليه،

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي مايلي:-

1- عدم المشاركة في أية اجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة وأن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم و"فيفا" والميثاق الأولمبي هى الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفه بسبب إنتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية.

2- التقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأتخاذ اللازم قانونًا حيال الأختراق الصارخ للوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وعدم الالتزام بقرار "كاف" الذي صدر بحق رئيس الزمالك يوم 29-9-2018 بايقافه عن ممارسة أية نشاط رياضي أو إداري يخص لعبة كرة القدم.

3- التقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية لعدم التزام اتحاد الكرة بقرارات الأولمبية المصرية والسماح لرئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في اجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية.

4- عدم الاعتراف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة تأتي نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في اجتماع الأربعاء الماضي والذي أصبح باطلًا بحضوره.

5- التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضي ولم تكن هناك اعتراضات من أي جانب ولم يطلب النادي الأهلي الذي يؤدي مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة) ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أية استثناءات. علمًا بأن هذه الفترة لا يتخللها أية مباريات للأهلي في بطولة الكأس حسبما جاء في المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات ونحن نحترمها ونتمسك بها.

6- الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف. خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية. وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف أخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى مابعد الموعد المشار إليه.

7- لن يخوض النادي الأهلي أية مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الآن. وحال قيام اتحاد الكرة باختيار ملاعب بديله غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري للملاعب التي سيتم اغلاقها استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية يكون الاتحاد هو المسئول عن الحصول على الموافقات المطلوبة ومن بينها الموافقة الأمنية وأن يتم إخطارنا بالحصول على هذه الموافقات عند الإعلان من جانب اتحاد الكرة عن الملاعب البديلة حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

8 - مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضاؤه وجماهيره الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والاحترام المتبادل.

- مجلس إدارة النادي الأهلي في حالة انعقاد مستمر."