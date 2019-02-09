مران الأهلي.. انتظام هاني..غياب عاشور وسعد.. وتأهيل ثلاثي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

واصل فريق الأهلي مرانه صباح اليوم السبت على ملعبه في الجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي للسفر مساء السبت لتنزانيا لملاقاة سيمبا في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء المقبل.

وشهد المران انتظام محمد هاني في المران بعد تخلصه من الإجهاد، وتأهيل الثلاثي وليد أزارو وأحمد فتحي وعمرو جمال، بينما غاب حسام عاشور وسعد سمير للإصابة.

وأدى اللاعبون الذين تغيبوا عن لقاء حرس الحدود أمس الجمعة، مرانًا قويًا تحت إشراف مارتن لاسارتي، بينما اكتفى الأساسين بمران استشفائي للتخلص من الإجهاد.

وكان الأهلي قد فاز بهدف نظيف على نظيره حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.