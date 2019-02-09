المصري يستعد للمقاصة بودية كابسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يلتقي فريق المصري البورسعيدي عصر اليوم السبت على ملعبه وديًا نظيره كابسي ـ أحد أندية الدرجة الثالثة ـ

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادته للقاء مصر المقاصة يوم الخميس المقبل 14 فبراير ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.

وكان المصري قد أعلن مباراة كابسي بديلة للقاء سيد سالم، أحد أندية الدرجة الثانية ، التي كان مقررًا لها أمس الجمعة ولكنها أُلغيت.

ويحتل المصري المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 31 نقطة.