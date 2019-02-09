سيد عبد الحفيظ يوضح لمصراوي موقف ثلاثي الأهلي من لقاء سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف ثلاثي فريقه: حسام عاشور، سعد سمير وناصر ماهر من المشاركة أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي للسفر مساء السبت لتنزانيا لملاقاة سيمبا في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء المقبل.

وأشار سيد عبد الحفيظ ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ اليوم إلى أن حسام عاشور من الصعب لحاقه بمباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني.

وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي أن حسام عاشور سيُجري أشعة على قدمه المصابة:"لكن من الصعب أن يسافر معنا لرحلة تنزانيا".

وأتم حديثه بالإشارة إلى أن سعد سمير هو الأخر سيخضع لأشعة للإطمئنان على حالته، ولا يوجد أي مشاكل بخصوص مشاركة ناصر ماهر.

وشهدت مباراة الأهلي الأخيرة أمام حرس الحدود، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، إصابة حسام عاشور، بجانب شكوى الثنائي سعد سمير وناصر ماهر من الإصابة