الأهلي: لن نلعب بدون جمهورنا ونقاطع البطولات العربية

وضع مجلس إدارة الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب النقاط فوق الحروف بشأن حضور جماهيره خلال المباريات القادمه. وأعلن المجلس عقب أجتماعه الرسمي الذي جرى اليوم أن الأهلي لن يخوض أية مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره وفقًا للشروط التي تم الأتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الأن. وحال قيام اتحاد الكرة بأختيار ملاعب بديله غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري للملاعب التي سيتم إغلاقها أستعدادًا لكأس الأمم الأفريقية يكون الاتحاد هو المسئول عن الحصول على الموافقات المطلوبة ومن بينها الموافقة الأمنية وأن يتم أخطارنا بالحصول على هذه الموافقات عند الأعلان من جانب اتحاد الكرة عن الملاعب البديلة حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي في أجتماعه، مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضاؤه وجماهيره الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والأحترام المتبادل.