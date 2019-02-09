الأهلي يتمسك بأداء مبارياته وفقًا لترتيب جدول الدوري وهذا هو القرار بشأن استبدالها بلقاءات الكأس

رفض مجلس إدارة الأهلي الضغوط التي يمارسها البعض لأجراء تعديلات على جدول مباريات الدوري وأعلن المجلس في أجتماعه الذي جرى اليوم بمقر النادي بالجزيره التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضي ولم تكن هناك اعتراضات من أي جانب. ولم يطلب النادي الأهلي الذي يؤدي مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة) ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أية استثناءات علمًا بأن هذه الفترة لا يتخللها أية مباريات للأهلي في بطولة الكأس حسبما جاء في المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات ونحن نحترمها ونتمسك بها.

وحسم مجلس إدارة الاهلي الجدل بشأن أستبدال أحدى مبارياته القادمه في الدوري بمباراة في كأس مصر وأعلن مجلس إدارة النادي اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب الرفض القاطع لأستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس أستجابة لضغوط أي طرف. خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالألتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية. وإذا كان الأستبدال رغبة نحترمها لطرف أخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى مابعد الموعد المشار إليه.