الأهلي يقرر عدم المشاركة في أية اجتماعات لاتحاد الكرة

قرر مجلس إدارة الأهلي في أجتماعه الطارئ الذي جرى صباح اليوم برئاسة محمود الخطيب عدم المشاركة في أية أجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة وأن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم و”فيفا” والميثاق الأولمبي هى الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفه جاء ذلك بسبب إنتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم والسماح لرئيس الزمالك “الموقوف قانونًا” بحضور الأجتماع الرسمي لمجلس إدارة الأتحاد مع رؤساء الأندية وعدم إتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك “الموقوف قانونًا” بحق ممثل النادي الأهلي في أجتماع الأتحاد مع رؤساء الأندية.

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