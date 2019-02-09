رسميا.. الأهلي يشكو رئيس الزمالك واتحاد الكرة لدى كاف

تقدم مسؤولو النادي الأهلي بشكوى رسمية في الاتحاد الأفريقي “كاف” ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك. وأشار مصدر داخل النادي إلى أنه ليس له حق حضور أي اجتماع لاتحاد الكرة، والمستندات التي وصلتنا من اتحاد الكرة أن الاجتماع بشكل رسمي وليس ودي.

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