ليغا الخليج 365..برشلونة يعود لفقدان تشافي!

من جديد سوف يتأثر وسط نادي برشلونة في الفترة المقبلة بسبب فقدان لاعب من العيار الثقيل بقيمة البرازيلي الشاب آرثر ميلو.

برشلونة أعلن في الساعات الماضية غياب ميلو عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 4 أسابيع مع توقعات بغيابه عن كلاسيكو الكأس في بيرنابيو.

الفريق الكتالوني عانى لسنوات بسبب رحلة البحث عن لاعب وسط من أجل تعويض رحيل تشافي هيرنانديز قائد الفريق السابق وانضمامه إلى صفوف نادي السد في الدوري القطري.

ومع وصول البرازيلي الشاب القادم من صفوف غريميو “آرثر ميلو” في الصيف الماضي نجح اللاعب في تعويض تشافي بسبب تمريراته الحريرية على طبق من ذهب وقراءة الملعب والقدرة على توزيع الكرات وخلق الفرص للتهديف.

على طريقة لوكا مودريتش في ريال مدريد وكيفين دي بروين في مانشستر سيتي وآخرين منع ميلو وسط برشلونة الرونق والتوازن وهو ما قد يخسره الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة لاسيما أن وصول فرانكي دي يونغ من صفوف أياكس أمستردام لن يحدث قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.