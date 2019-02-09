تفاصيل مفاوضات سيد عبد الحفيظ مع علي معلول

يواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد الجلسات مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر لبحث ملف تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وينتهي عقد معلول مع الأهلي في نهاية الموسم المقبل، حيث يسعى مسئولو النادي الأحمر للحفاظ عليه والبقاء ضمن صفوف الفريق الأول باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل الفريق.

وطلب عبد الحفيظ من الظهير الدولي التونسي تحديد قيمة مالية جديدة يمكن التفاوض عليها ، لتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وكان علي معلول قد طلب الحصول على مليون دولار من أجل تمديد وتعديل عقده مع الأهلي بعد اول جلسة مفاوضات بين الطرفين.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تنزانيا مساء اليوم السبت، استعدادا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.