جنوى يُنفذ اتفاقه مع يوفنتوس على 4 أعوام

قررت إدارة نادي جنوى شراء لاعب الوسط الدولي الإيطالي “ستيفانو ستورارو” من يوفنتوس هذا الأسبوع، نظير مبلغ 16.5 مليون يورو.

وأدرج جنوى بندًا في عقد استعارة ستورارو من يوفنتوس بنهاية الميركاتو الشتوي يتيح له فرصة التعاقد مع اللاعب بعقد دائم مقابل مبلغ 16.5 مليون يورو يتم تسديدهم على 4 دُفعات.

وقال يوفنتوس عبر موقعه الرسمي “تحولت الصفقة من صيغة الإعارة إلى الشراء بعدما تم استيفاء الشروط الخاصة بالعقد”.

وتراجع المستوى الفني والبدني لستورارو بصورة ملحوظة بسبب الإصابة التي ألمت به في الكاحل، ليفشل في المشاركة بأي مباراة مع سبورتينج لشبونة وجنوى حتى الآن.

ولعب ستورارو 12 مباراة فقط بموسم 2018/2017 بعد أن كان ضمن الخطط الرئيسية للمدرب ماسيمليانو أليجري في الفترة من 2015 إلى 2017.ستيفانو ستورارو ينتقل بشكل رسمي وبعقد دائم من يوفنتوس الى جنوى

وبدأ صاحب الـ 25 عامًا، مسيرته الكروية مع نادي جنوى عام 2010 إلا أنه لم يحصل على أي فرصة رفقة الفريق الأول، لتتم إعارته لنادي مودينا في موسم 2013/2012.

وبعدها عاد للعب 16 مباراة مع جنوى في السيري آ أدت إلى انتقاله إلى يوفنتوس الذي أعاره لمدة 6 أشهر لجنوى بعد ارتداءه لقميص السيدة العجوز في 12 مباراة فقط.

وفي صيف 2015 استعاد يوفنتوس اللاعب، وبدأ الاعتماد عليه في عدة مراكز وليس في مركزه الأصلي كلاعب إرتكاز فقط، لكن الاصابات المتكررة حالت دون استمراره مع الفريق.