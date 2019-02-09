سالزبورج يخطف الموهوب “أنطوان بيرندي” من باريس

قدمت إدارة نادي ريد بول سالزبورج النمساوي لاعب الوسط الفرنسي الموهوب “أنطوان بيرندي” لوسائل الإعلام المحلية مطلع هذا الأسبوع بعد انضمامه من باريس سان جيرمان.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ظهر في مباراتين فقط مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي الممتاز هذا الموسم، كما لعب 4 مباريات مع فريق باريس سان جيرمان “ب”.

وصُعد بيرندي إلى الفريق الأول لباريس خلال موسم 2018/2017 بعد تألقه الكبير في موسم 2017/2016 مع فريق الشباب خلال 17 مباراة.

لكنه لم يحصل على أي فرصة الموسم الماضي واكتفى بتسع مباريات مع الفريق الثاني.

ويُجيد أنطوان في مركز لاعب الوسط الإرتكاز “البوكس تو بوكس”، وهو المكان الذي يعاني فيه باريس سان جيرمان من كثرة إصابات فييراتي، كما سيواجه هذا المركز مشكلة حقيقية في الصيف المقبل عند رحيل آدريان رابيو بالمجان.

وجاء انضمام أنطوان لتعويض رحيل اللاعب المالي “أمادو هايدارا” إلى ريد بول لايبزج الألماني خلال الميركاتو الشتوي بحوالي 18 مليون يورو.

وقال الموقع الرسمي لسالزبورج “نضم أنطوان إلى نادينا بأثر فوري من باريس سان جيرمان، ووقع على عقد طويل الأجل. يعتبر موهبة كبيرة في كرة القدم الزوروبية وتم تكريمه في عام 2016 بلقب أفضل ثاني لاعب شاب بباريس”.

وقال المدير الرياضي للنادي النسماوي “كريستوف فروند” حول هذه الصفقة “يسعدنا انضمام أنطوان لصفوفنا. تمكنا من جلب مواهب أوروبية واعدة على مدار السنوات الماضية استطاعوا التأثير في الدوري المحلي ودوريات أخرى، وتعد صفقة انضمام أنطوان مهمة للغاية لمستقبل سالزبورج، سنمنح أنطوان الوقت للاستقرار والتأقلم في المدينة”. أنطوان بيرندي لاعب باريس سان جيرمان المنتقل إلى ريد بول سالزبورج النمساوي في الميركاتو الشتوي 2019 (صور: salzburg web site)