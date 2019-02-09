كريمونيزي سادس فريق إيطالي يمتلك ملعبًا!

أقنع نادي كريمونيزي الإيطالي بلدية كيرمونا باستخدام ملعب “جيوفاني زيني” لمدة 99 عامًا كحق انتفاع، ليصبح النادي الإيطالي السادس الذي يمتلك ملعبًا.

ويحتل فريق “يونيون سبورتيفيا كريمونيزي” المرتبة الـ11 في جدول ترتيب السيري “ب” برصيد 26 نقطة بعد مرور 19 جولة، ويدرب الفريق الإيطالي “ماسيمو راستيلي”.

وتم بناء ملعب جيوفاني زيني في عام 1929 ويتسع لحوالي 20 ألف متفرج بعد التجديد، حيث كان يتسع في البداية لسبعة آلاف متفرج فقط.

وقبل سنوات لم يستطع كبير إيطاليا “يوفنتوس” إقناع بلدية تورينو لشراء ملعب “ديلي ألبي” ليقوم ببناء ملعب خاص به أطلق عليه اسم “آليانز” بتكلفة 150 مليون يورو. شعار نادي كريمونيزي الإيطالي ، القابع في السيري ب (صور: cremonese)

وحصل الملعب بعد افتتاحه عام 2011 على شرف استضافة نهائي الدوري الأوروبي 2014 الذي شهد تتويج إشبيلية بلقب البطولة على حساب بنفيكا.

ويمتلك يوفنتوس الملعب والأرض المحيطة به، والأمر نفسه يخص أتالانتا وساسوولو، بينما تقتصر ملكية كريمونيزي وأودينيزي وفروزينوني على حق الانتفاع لمدة 99 عامًا.

وقامت إدارة نادي كريمونيزي بتطوير ملعب جيوفاني زيني ليصبح على الطراز الإنجليزي مثل الملعب الحالي لنادي سامبدوريا “لويجي فاريراس”.

ويُعد أهم حدث للملعب في السنوات الأخيرة، استضافته لآخر مباراة دولية لمنتخب إيطاليا للراجبي في عام 2013 أمام منتخب فيجي، وانتهت بفوز إيطاليا بنتيجة 37 مقابل 31.

وسبق لمدرب كريمونيزي “ماسيمو راستيلي” اللعب لأندية بياتشينزا ونابولي وكومو وأفيلينو وسورينتو في فترتي التسعينيات وبداية الألفية قبل أن يعتزل عام 2009 ويتجه للتدريب بعد عامين حين بدأ مع نادي برينديسي، كما درب كالياري في الفترة من 2015 إلى 2018. ملعب جيوفاني زيني التابع لنادي كريمونيزي الإيطالي ، القابع في السيري ب (صور: cremonese)