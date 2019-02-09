روسيا تكشف تأثرها الاقتصادي من تنظيم كأس العالم 2018

سجلت نسبة نمو الإقتصاد الروسي إرتفاعًا عام 2018، وبلغت 2،3%، أي أفضل بكثير مما كان صندوق النقد الدولي يتوقعه مع الحكومة الروسية ومؤسسة الإحصاء “روستات” التي أصدرت تلك الدراسة.

نسبة النمو الحالية لإجمالي الناتج المحلي في روسيا ليست أفضل مما كانت عليه في عام 2017 عندما بلغت 1،8%، حسب تأكيد وزارة الاقتصاد.

وعاد الاقتصاد الروسي إلى النمو في عام 2017 عندما استضافت أربعة مدن كأس القارات “موسكو وبطرسبيرج وكازان وسوشي”، لتبدأ عجلة النمو في الدوران بعد سنتين من الركود عامي 2015 و2016.

وأكدت مؤسسة روستات للإحصاء أن اجمالي الناتج المحلي الروسي بلغ 103626،6 مليار روبل، أي ما يُعادل 1379،5 مليار يورو، في عام 2018، مدعومًا بتحسن قطاع الفنادق والمطاعم (+6،1 %) نتيجة إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 11 مدينة روسية خلال صيف 2018، وبطولات رياضية أخرى ذات تأثير أقل.

وتوقعت وزارة الاقتصاد الروسية في البداية أن تبلغ نسبة النمو 2،1% قبل أن تخفض توقعاتها الى 1،8% آخذة في الاعتبار تأثير العقوبات الاقتصادية الاميركية التي ألقت بثقلها على “الروبل”.

وإذا كانت روسيا قد طوت صفحة أطول مرحلة ركود اجتازتها البلاد خلال عشرين عامًا من حكم فلاديمير بوتين، فإن وتيرة التحسن تبقى أقل مما يريده الكرملين.

وخلال الحملة الانتخابية للفوز بولاية رئاسية رابعة (2018-2024) حدد بوتين هدف الوصول الى خفض نسبة الفقر في البلاد الى النصف، وزيادة اجمالي الناتج المحلي للشخص بنسة 50% بحلول العام 2025، الأمر الذي يستدعي نسبة نمو سنوية ب4%.