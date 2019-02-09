وزير الشباب ومحافظ الجيزة يشهدان ختام مهرجان أنشطة طلاب المدارس

كتب: عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة -اليوم السبت- ختام مهرجان الأنشطة المتنوعة لمبادرة "متميزة يا جيزة بالقيم والرياضة والفنون" بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بمشاركة مجموعة من طلاب وطالبات المدارس التعليمية بمحافظة الجيزة.

وقام وزير الشباب ومحافظ الجيزة بتفقد الفعاليات والأنشطة المقامة بالمدينة التعليمية ومنها المخيم الكشفي، ومباراة كرة قدم، وعروض رياضية فى الكاراتيه والتايونكوندو، ومعرض للحرف اليدوية

والرسم والفنون، ومعرض الأنشطة التربوية لطلاب المدارس.ومن جانبه، قال وزير الشباب والرياضة :"أن المبادرة تؤكد تفاعل العديد من الجهات لنشر الرياضة وغرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء والشباب من خلال الأنشطة المنفذة"، مقدما الشكر لوزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة على المبادرة التي تضم العديد من الأنشطة التى تساعد على تكوين الشخصيةالإيجابية لدى الطلاب.وأكد صبحي استمرار التعاون لتنفيذ مثل هذه الأنشطة فى الفترة المقبلة داخل المدارس، مشيرا أن ختام المبادرة اليوم يأتي بالتزامن مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد الأفريقي تأكيدا على ريادة مصر ومسيرة التنمية والانطلاق التى يقودها السيد الرئيس في كافة المجالات.ومن جانبه ، أوضح محافظ الجيزة أن الهدف من المبادرة يكمن فى اجتذاب الشباب لممارسة مختلف الأنشطة والفنون والرياضة، وتعد بداية قوية للعديد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم.