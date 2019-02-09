وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يقودان ماراثون رياضي بمدينة 6 أكتوبر

أشرف صبحي وزير الرياضة كتب: عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة -صباح اليوم السبت- بقيادة ماراثون رياضي بمدينة السادس من أكتوبر ضمن ختام مهرجان الأنشطة المتنوعة لمبادرة "متميزة يا جيزة بالقيم والرياضة والفنون"، بمشاركة مجموعة من طلاب وطالبات المدارس التعليمية بمحافظة الجيزة من مختلف المراحل الدراسية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولى مديرية التربية والتعليم بالجيزة .

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بفكرة المبادرة التى نفذتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة خلال إجازة منتصف العام الدراسي من خلال إقامة مجموعة من البرامج والأنشطة لطلاب وطالبات مدارس الجيزة، والتى تنوعت ما بين أنشطة رياضية من كرة القدم والسباحة والكاراتيه والتايكوندو، وأنشطة فنية وموسيقية وعلمية وعروض مسرحية، لافتاً إلى دور المبادرة فى الاستفادة من أوقات فراع الطلاب، وتشجيعهم على تنمية وعيهم من خلال ممارسة

وأكد وزير الشباب والرياضة الحرص على التعاون مع الجهات والوزارات المعنية فى تنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات الفنية والثقافية والرياضية والتوعوية على مدار العام داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات، مشيراً إلى التعاون مع وزارتى "التربية والتعليم" و "التعليم العالى" فى تنفيذ برامج لطلاب المدارس والجامعات.

كما أوضح الدكتور أشرف صبحي التوجه إلى نشر الرياضة داخل المجتمع فى ضوء استراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة، وجعلها أسلوب حياة داخل المجتمع من خلال العديد من البرامج منها إقامة الماراثونات

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بفكرة المبادرة التى نفذتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة خلال إجازة منتصف العام الدراسي من خلال إقامة مجموعة من البرامج والأنشطة لطلاب وطالبات مدارس الجيزة، والتى تنوعت ما بين أنشطة رياضية من كرة القدم والسباحة والكاراتيه والتايكوندو، وأنشطة فنية وموسيقية وعلمية وعروض مسرحية، لافتاً إلى دور المبادرة فى الاستفادة من أوقات فراع الطلاب، وتشجيعهم على تنمية وعيهم من خلال ممارسةالرياضة والفنون.وأكد وزير الشباب والرياضة الحرص على التعاون مع الجهات والوزارات المعنية فى تنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات الفنية والثقافية والرياضية والتوعوية على مدار العام داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات، مشيراً إلى التعاون مع وزارتى "التربية والتعليم" و "التعليم العالى" فى تنفيذ برامج لطلاب المدارس والجامعات.كما أوضح الدكتور أشرف صبحي التوجه إلى نشر الرياضة داخل المجتمع فى ضوء استراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة، وجعلها أسلوب حياة داخل المجتمع من خلال العديد من البرامج منها إقامة الماراثونات الرياضية أسبوعياً فى جميع المحافظات بالتنسيق بين السادة المحافظين ومديريات الشباب والرياضة.

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